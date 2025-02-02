وزير الخارجية يتوجه إلى مملكة البحرين في زيارة ثنائية

أخبار مصر
وزارة الخارجية والهجرة
وزارة الخارجية والهجرة


توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد ٢ فبراير، إلى مملكة البحرين الشقيقة، في زيارة تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي، التباحث مع كبار المسئولين البحرينيين بشأن سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المختلفة، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء التحديات الإقليمية الملحة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. 

ومن المقرر أن يلتقي أيضًا وزير الخارجية بأعضاء الجالية المصرية وبعض المستثمرين البحرينيين.

الجالية المصرية البحرين العلاقات الثنائية وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي

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