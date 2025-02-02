فاركو: لم نطلب ضم لاعبين من الزمالك في صفقة محمود جهاد

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، عن صفقة انضمام محمود جهاد لاعب الفريق إلى صفوف نادي الزمالك.

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لم نطلب من الزمالك أي لاعبين في الصفقة أو خلال الفترة الحالية.

وأضاف المدير الفني لنادي فاركو: الزمالك لديه عدد محدود من اللاعبين ويدخل على منافسات قوية خاصة في الكونفدرالية، لذلك من الصعب طلب بعض اللاعبين له.

وأكمل أحمد خطاب: محمود جهاد أحد أبناء فاركو، ولنا فيه رؤية وكنا نراه أحد أفضل اللاعبين رغم صغر سنه.

واختتم خطاب: رحل عن فاركو شكري نجيب في بداية الانتقالات، ثم رحل محمود جهاد ومن بعده وليد علي فرج إلى مودرن سبورت، والثلاثي مميز وأتمنى لهم التوفيق.