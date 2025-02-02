عاجل| محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%

نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%،وقد تقدم للامتحان 64 ألف و812للنظامي حضر منهم 64 ألف و330طالبًا للنظامي،وتقدم لامتحان المنازل826حضر منهم 764 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52 %، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 %، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88 %.

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، لا سيما أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جهتها أوضحت أمل الهواري وكيل الوزارة أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 81.74 % ثم إدارة غرب بني سويف في المركز الثاني بنسبة 76.49%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 76.06%، وفي المركز الرابع إدارة سمسطا بنسبة 76.02%، وإدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84%، وفي المركز السادس ببا 75.26 % وفي المركز السابع إدارة الفشن بنسبة 74.71%، وفي المركز الثامن إدارة اهناسيا بنسبة 71.32%

تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025،جرى عقدها في الفترة من 18 إلي 23 يناير الماضي، إذ تقدم للامتحانات أكثر من 64ألف طاليًا وطالبة تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث يتم توزيع الدرجات على المواد الدراسية كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

وبذلك، يكون مجموع درجات الفصل الدراسي: 140 درجة. وبالإضافة إلى هذه الدرجات، سيكون هناك مجموع درجات العام الذي سيجمع بين نتائج الفصلين الدراسيين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2025

يتمكن الطلاب في محافظة بني سويف من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بسهولة عبر موقعنا موقع الفجر أو من خلال عدة طرق رئيسية نوضحها فيما يلي:

1. البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

اختر أيقونة "خدمات البوابة".

اضغط على مربع "نتائج الامتحانات".

اختر الإدارة التعليمية التابعة لها.

أدخل رقم الجلوس.

اضغط على "عرض النتيجة".

2. الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في بني سويف

سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي للمديرية.

3. المدرسة

يمكن للطلاب أيضًا الحصول على النتيجة من المدرسة باستخدام رقم الجلوس مباشرة من خلال المدرسة التابعة لها.