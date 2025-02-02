مدير عام التعليم بالدقهلية يتابع تدريب معلمات رياض الأطفال بإدارة ميت غمر

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معلمات ميت غمر بالدقهلية
معلمات ميت غمر بالدقهلية

 أناب اليوم  الدكتور أشرف العربي مدير المديرية السيد الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام لمتابعة تدريب معلمات رياض الأطفال واجتماع  مديري مدارس المرحلة الابتدائية فى مدرسة الشهيد أيمن الدسوقي الثانوية بنات بميت غمر رافقه  الدكتور شوقي الجوهري مدير عام الإدارة وعبدالحميد شعيب وكيل الإدارة.

 

و اطمأن  مدير عام التعليم العام علي حسن سير التدريب وقدم الشكر للجميع لما يبذلوه من جهد للارتقاء بمستوى المعلمات والعملية التعليمية موضحًا أن مرحلة رياض الأطفال هي النواة والبذرة الأولى لإعداد طالب متميز في كافة مراحل التعليم التالية

تعليم ميت غمر

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اشرف العربي الدكتور أشرف العربي العملية التعليمية تدريب معلمات مدارس المرحلة الابتدائية

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