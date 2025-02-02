رمضان 2025 في تونس.. يعد شهر رمضان في تونس مناسبة خاصة، تتجسد فيها أسمى معاني الإيمان والترابط الاجتماعي. يتميز هذا الشهر الفضيل بالأجواء الروحانية التي تخيم على البلاد، ويعكس من خلاله التونسيون عمق التقاليد والعادات التي توارثوها عبر الأجيال.

من الاستعدادات الخاصة بالاحتفال، إلى الأطعمة الشهية، والملابس التقليدية، والطقوس الدينية، يحمل رمضان في تونس عبقًا خاصًا يملأ الشوارع والمنازل بفرحة وطمأنينة.

الاحتفال بشهر رمضان في تونس

يبدأ الاستعداد لرمضان في تونس مع اقتراب الشهر الكريم، حيث يُقبل التونسيون على تنظيف المنازل وتزيينها، ويكتسح أسواق المدن التونسية النشاط والحيوية، الأسواق تزخر بالمنتجات الرمضانية مثل التمور، المكسرات، والعصائر الطبيعية التي لا تخلو منها الموائد التونسية في رمضان.

في ليلة رؤية الهلال، تكتظ المساجد بالأهالي والناس في انتظار الإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان، وعادة ما يتم إطلاق الألعاب النارية في بعض المدن احتفالًا بقدومه.

رمضان 2025 في تونس.. أجواء روحانية وطقوس تقليدية تنبض بالحياة

وبعد الإعلان عن بداية الشهر، يتمتع الناس بأجواء رمضان التي تعم الشوارع، ويحرص الجميع على إحياء شعائر هذا الشهر الكريم في أجواء من السكينة والفرح.

الزي التقليدي في رمضان بتونس

في رمضان، يحرص التونسيون على ارتداء ملابس تقليدية مميزة، وخاصة في المناسبات الدينية والتجمعات العائلية.

للرجال:

- الملحفة التونسية: هو زي طويل يتسم بالبساطة والأناقة، ويُرتدى في المناسبات الخاصة مثل صلاة التراويح.

- الجلباب: وهو زي واسع، يتنوع في ألوانه بين الأبيض والأسود، وغالبًا ما يُلبس مع العمامة التونسية التي تُعتبر من أهم السمات التقليدية للرجل التونسي.

رمضان 2025 في تونس.. أجواء روحانية وطقوس تقليدية تنبض بالحياة

للنساء:

- الفساتين التقليدية التونسية: هي ملابس مزخرفة ومطرزة يدويًا، تبرز جمال التفاصيل والتراث الثقافي التونسي.

- الشاشية: وهي قطعة من القماش التقليدي التي تُلبس على الرأس، وهي جزء من الزي الوطني التونسي وتُعتبر جزءًا أساسيًا في الطلة الرمضانية.

أشهر الأكلات الرمضانية في تونس

يتميز المطبخ التونسي بتنوعه وغناه بالأطعمة الشهية التي تقدم في رمضان، حيث تجمع المأكولات التونسية بين النكهات المميزة والتوابل التقليدية. من أشهر الأطباق التي تقدم في رمضان:

- الشوربة التونسية: تعتبر من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار، وتُحضر عادةً من العدس أو الحمص مع اللحم والتوابل.

- البريك: هو نوع من المعجنات المحشوة باللحم أو التونة والمقلي بالزيت حتى يصبح مقرمشًا.

- الكسكسي: طبق رئيسي يُقدم باللحم والخضروات، ويعد من الأطباق التي تشتهر في المناسبات الخاصة.

أشهر الأكلات الرمضانية في تونس

- الرفيسة: طبق تقليدي يتكون من خبز مقطع يُغطى بالمرق واللحم.

- المسمن: هو نوع من الخبز المسطح الذي يُحضر ويُحشى بالزبدة والعسل، ويُعتبر من أبرز الحلويات التونسية في رمضان.

- الزلابية: حلويات مقرمشة تُغطى بالقطر أو العسل، وتُعد من الحلويات التي لا غنى عنها في رمضان التونسي.

الطقوس الدينية والروحانية لرمضان في تونس

رمضان في تونس لا يقتصر على الصيام فقط، بل يُعتبر فرصة لتعزيز الروحانية والعبادة. من أبرز الطقوس الدينية والروحانية التي يتبعها التونسيون خلال هذا الشهر:

رمضان 2025 في تونس.. أجواء روحانية وطقوس تقليدية تنبض بالحياة

- صلاة التراويح: تكتظ المساجد بالمصلين لأداء صلاة التراويح، التي تُعتبر من أهم الأنشطة الدينية في هذا الشهر.

- قراءة القرآن: يحرص التونسيون على قراءة القرآن الكريم خلال الشهر، وتُقام حلقات لتلاوة القرآن في المساجد وأماكن أخرى.

- موائد الإفطار: ينتشر تقليد موائد الرحمن في رمضان، حيث تُقدَّم وجبات إفطار للفقراء والمحتاجين.

- التهليل والتكبير: في بعض المدن التونسية يُحتفل بحلول ليلة العيد بالتكبير والتهليل في المساجد والشوارع.

- ليلة القدر: تُعتبر ليلة القدر من الليالي المميزة في تونس، حيث يحرص التونسيون على إحيائها بالصلاة والدعاء.