عاجل|ظهرت الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 75.87%. تقدم للاختبارات 64،812 طالبًا بالنظامي، حضر منهم 64،330 طالبًا، بينما تقدم 826 طالبًا لنظام المنازل، حضر منهم 764 طالبًا. كما حقق طلاب الشهادة الإعدادية العامة المهنية نسبة نجاح بلغت 76.52%، فيما سجلت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين 83.3%، وحققت الشهادة الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع نسبة نجاح 88%.

وفي هذا السياق، هنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة هذا الإنجاز، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في السنوات القادمة، مؤكدًا على أن المحافظة على التفوق هو التحدي الأكبر الذي يجب أن يركز عليه الطلاب، خاصة في ظل رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في صدارة أولوياتها التنموية.

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إدارة تعليم شرق بني سويف تصدرت المراتب الأولى بنسبة نجاح 81.74%، تلتها إدارة غرب بني سويف بنسبة 76.49%، ثم إدارة ناصر بنسبة 76.06%، بينما احتلت إدارة سمسطا المركز الرابع بنسبة 76.02%. جاءت إدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84%، ثم ببا في المركز السادس بنسبة 75.26%، تليها الفشن بنسبة 74.71%، بينما جاءت إدارة اهناسيا في المركز الأخير بنسبة 71.32%.

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2025 جرت في الفترة من 18 إلى 23 يناير الماضي، حيث خاض الامتحانات أكثر من 64 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 320 لجنة في مدارس مختلف إدارات التربية والتعليم في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات للصف الثالث الإعدادي لعام 2025، حيث يتم توزيع الدرجات على المواد الدراسية كما يلي:

اللغة العربية: 40 درجة

اللغة الإنجليزية: 30 درجة

العلوم: 20 درجة

الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

الرياضيات: 30 درجة

وبذلك، يكون مجموع درجات الفصل الدراسي: 140 درجة. وبالإضافة إلى هذه الدرجات، سيكون هناك مجموع درجات العام الذي سيجمع بين نتائج الفصلين الدراسيين.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة بني سويف 2025

يتمكن الطلاب في محافظة بني سويف من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 بسهولة عبر موقعنا موقع الفجر أو من خلال عدة طرق رئيسية نوضحها فيما يلي:

1. البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة بني سويف.

اختر أيقونة "خدمات البوابة".

اضغط على مربع "نتائج الامتحانات".

اختر الإدارة التعليمية التابعة لها.

أدخل رقم الجلوس.

اضغط على "عرض النتيجة".

2. الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في بني سويف

سيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية على الموقع الرسمي للمديرية.

3. المدرسة

يمكن للطلاب أيضًا الحصول على النتيجة من المدرسة باستخدام رقم الجلوس مباشرة من خلال المدرسة التابعة لها.