الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية يستقبل القس رفعت فكري

أقباط وكنائس
جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل صباح اليوم الأحد نيافة الأنبا مكاري أسقف عام شبرا الجنوبية، القس رفعت فكري الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وراعي الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج، وذلك لدعوته لحضور بداية انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة  الكنائس يوم ١٣ فبراير الجاري بمقر الكنيسة الإنجيلية بروض الفرج.


تناول اللقاء أهمية المحبة والوحدة التي تجمعنا وأهمية الترابط والتلاحم والعمل المشترك والصلاة من أجل بلادنا الحبيبة مصر ورئيسها وحكومتها  و ساد اللقاء جو من المحبة  والسلام.

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