رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الراجحي الجامعي استقبلت 41287 حالة مرضية خلال 2024

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الاحد تقريرًا مقدمًا من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية؛ عن أنشطة، وإنجازات مستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي، خلال عام 2024م؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة، والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، والعناية بمرضى حالات الطوارئ، تحت إشراف الدكتور شريف كامل مدير المستشفى.

واستعرض التقرير؛ الحالات التي تم استقبالها بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي؛ حيث تم استقبال (41287)حالة تم فحصها، ومناظرتها، وتقديم الخدمات الطبية، والفحوصات المختلفة ذات التخصصات الطبية المتعددة، من خلال العيادات الخارجية.

وأفاد التقرير؛ إن مستشفى الراجحي الجامعي للكبد والجهاز الهضمي؛ شهدت دخول (9180) حالة من مختلف المحافظات؛ حيث تم دخول (6514) حالة من محافظة أسيوط، و(937) حالة من سوهاج، و(473) حالة من المنيا، و(372) حالة من أسوان، و(335) حالة من قنا، و(180) حالة من الأقصر، و(98) حالة من الوادي الجديد، إلى جانب دخول(60) حالة من القاهرة، و(41) حالة من البحر الأحمر، و(37) حالة من الجيزة، و(27) حالة من الإسكندرية، و(35) حالة من المحافظات الأخرى، كما تم استقبال (65) حالة من الدول العربية؛ بواقع (47) حالة من السودان، و(9) حالات من فلسطين، و(4) حالات من اليمن، و(4) حالات من سوريا، وحالة من العراق.

وأوضح التقرير؛ إنه في ظل النجاح الرائد، والمتميز لبرنامج زراعة الكبد بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد؛ نجح المستشفى خلال عام 2024م؛ في الحصول على تجديد الترخيص الممنوح للمستشفى؛ لمواصلة برنامجها في زراعة الكبد، وذلك لمدة ثلاث سنوات؛ طبقًا لشروط اللجنة المُعتمدة في هذا المجال؛ حيث يُعد هذا الترخيص؛ الخامس لمستشفى الراجحي؛ في ظل نجاحه في مجال زراعة الكبد؛ ليصل إجمالي عدد حالات الزرع التي تم إجراؤها (108) حالة بنسب نجاح عالية؛ وبأيدي فريق طبي من أبناء المستشفى، وهو ما يعكس ما يتميز به مستشفى الراجحي؛ من إمكانيات طبية متقدمة، وريادته الطبية، وكونه المركز الطبي الأول في صعيد مصر، والذي يلبي احتياجات عدد هائل من مرضى الكبد، ويوفر الرعاية الصحية، والعلاجية اللائقة بهم.

كما رصد التقرير؛ إجراء مستشفى الراجحي خلال عام 2024م؛ (662) عملية جراحية، و(11) عملية زرع كبد، بالإضافة إلى إجراء (14804) أشعة، و(7589) حالة مناظير.

وفي إطار سعي مستشفى الراجحي الجامعي للكبد؛ المستمر لتطوير خدماتها الطبية المقدمة لمرضاها، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص؛ شهد عام 2024م، نجاح فريق طبي بوحده مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بالمستشفى، في إجراء أول حالة في صعيد مصر؛ لتفتيت حصوات كبيرة في القنوات المرارية، من خلال؛ أحدث التقنيات التشخيصية، والعلاجية؛ في مجال مناظير الجهاز الهضمي، باستخدام التنظير بالقنوات الصفراوية (spyglass cholanioscopee)، والتفتيت الكهرومائي؛ لرؤية الحصوة بشكل مباشر، وتفتيتها بدقة عالية، ما يضمن نتائج أكثر أمانًا، وفعالية للمريض.

ورصد التقرير؛ نجاح النسخة الثالثة والعشرين لمؤتمر قسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي والكبد بمستشفى الراجحي الجامعي للكبد، والتي جاءت تحت عنوان: "الطب التكاملي بين الأقسام المختلفة في خدمة المرضى" ؛ في مناقشة علاقة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بأمراض أجهزة الجسم الأخرى، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

كما عقد؛ مستشفى الراجحي الجامعي للكبد خلال عام 2024م؛ الكثير من ورش العمل المتخصصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد، والهادفة إلى رفع كفاءة الأطباء بها، وتدريبهم على أحدث ما تم التوصل إليه العلم في هذا المجال.