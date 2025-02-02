تعازي مصرية.. التفاصيل الكاملة حول طائرة جنوب السودان



طائرة جنوب السودان.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع تقديم مصر العزاء إلى الشعب والحكومة جنوب السودان.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول طائرة جنوب السودان التي أدت إلى سقوط 20 قتيل.

بداية القصة



خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وسائل الإعلام المختلفة عن سقوط طائرة كانت تحمل 21 شخصًا، وقد أسفر الحادث عن مقتل 20 شخصًا، بينما نجا شخص واحد فقط.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من الإقلاع، على بعد 500 متر فقط من المدرج، في تمام الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

هذا ويُشار إلى أن جنوب السودان شهد عدة حوادث تحطم طائرات في السنوات الأخيرة، في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي تأثرت بالحروب والصراعات المستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق من قبل السلطات المحلية، حيث تواصل فرق الطوارئ جمع الأدلة لمعرفة أسباب الحادث.



التعازي والمواساة المصرية

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب، والذي وقع عقب إقلاعها مباشرة من حقل النفط بمدينة ربكونا في ولاية الوحدة جنوب السودان.



وأكدت مصر، في بيان رسمي، تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جنوب السودان في هذا الحادث المؤلم.

كما تقدمت الحكومة المصرية بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم، معربة عن أملها في أن يتمكن الناجون من التعافي التام من إصاباتهم.