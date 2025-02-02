ألف مبروك للناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف: نجاح بنسبة 75.8%

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 75.87%. تقدم للامتحانات 64،812 طالبًا وطالبة في النظامي، حضر منهم 64،330 طالبًا، إضافةً إلى 826 طالبًا من طلاب المنازل، حضر منهم 764 طالبًا.

هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على مدار الفصل الدراسي، في ظل حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية ملائمة تدعم التفوق والنجاح.

نجاحات خاصة لذوي الهمم وتفوق في التعليم المهني

لم يكن النجاح حكرًا على التعليم العام فقط، بل برزت إنجازات مميزة لطلاب الشهادات الخاصة:

طلاب الإعدادية المهنية : سجلوا نسبة نجاح بلغت 76.52%، ما يعكس تطور التعليم الفني والمهني في المحافظة.

: سجلوا نسبة نجاح بلغت 76.52%، ما يعكس تطور التعليم الفني والمهني في المحافظة. طلاب النور للمكفوفين : حققوا نسبة نجاح وصلت إلى 83.3%، مما يدل على الدعم الكبير المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة.

: حققوا نسبة نجاح وصلت إلى 83.3%، مما يدل على الدعم الكبير المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة. طلاب أمل للصم وضعاف السمع: أحرزوا نسبة نجاح متميزة بلغت 88%، في دلالة واضحة على نجاح برامج الدمج التعليمي والاهتمام بهذه الفئة.

تهنئة خاصة من محافظ بني سويف ودعوة لمواصلة التفوق

وجه محافظ بني سويف التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، مشيدًا بجهودهم في تحقيق هذا التفوق. وأكد أن الحفاظ على مستوى الأداء المتميز هو التحدي الأكبر في مسيرة الطالب العلمية. كما شدد على أهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تضع تنمية القدرات البشرية على رأس أولوياتها.

الإدارات التعليمية: تنافس قوي ونسب نجاح مرتفعة

كشفت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن ترتيب الإدارات التعليمية من حيث نسب النجاح:

إدارة شرق بني سويف: تصدرت القائمة بنسبة نجاح بلغت 81.74%. إدارة غرب بني سويف: في المركز الثاني بنسبة 76.49%. إدارة ناصر: بنسبة 76.06%. إدارة سمسطا: بنسبة 76.02%. إدارة الواسطى: بنسبة 75.84%. إدارة ببا: بنسبة 75.26%. إدارة الفشن: بنسبة 74.71%. إدارة اهناسيا: بنسبة 71.32%.

هذا التنافس يعكس جهود الإدارات التعليمية في تحسين مستوى الأداء الأكاديمي، وتوفير بيئة تعليمية داعمة للتفوق.

تنظيم الامتحانات: استعدادات دقيقة لضمان العدالة والشفافية

تمت الامتحانات في الفترة من 18 إلى 23 يناير 2025، بمشاركة أكثر من 64 ألف طالب وطالبة موزعين على 320 لجنة امتحانية بمختلف إدارات التعليم في المحافظة. وقد حرصت مديرية التربية والتعليم على توفير كل السبل لضمان سير الامتحانات بنزاهة وشفافية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية.