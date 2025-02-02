حملة مكبرة لتنظيف شوارع سيوة استعدادا لرصفها



صرح اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة بأنة قام محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز يرافقة احمد علي باغي سكرتير المركز بمتابعة أعمال

تمهيد وتسوية شارع الظافرية الدكرور وكذا متابعة أعمال نظافة وتسويه الشوارع الرئيسيه حول معهد الدكرور الازهري، مع وضع خطة للعمل بالمناطق المستهدفة للتيسير على المواطنين، كما قام بمتابعة اعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بمنطقة الدكرور ورمل الحدادين.

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة أعمال تمهيد وتسوية الشوارع الترابية للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات.

يذكر أن مدينة سيوة شهدت حملات للنظافة والتجميل قبل بداية ٱجازة نصف العام حتى تستقبل زوار المدينة من كل أنحاء العالم والرحلات السياحية والمدرسية والجامعية.