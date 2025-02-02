رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد التدريب العملي لطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات

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جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

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قام اليوم الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بمتابعة تدريب Artificial Intelligence (AI) وCCNA v7 – Routing and Switching؛ لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات؛ والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خليل علي خليل عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور سامح محمد مصطفى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد الغطريفي  منسق بمعهد القومي للاتصالات فرع المنيا.

ووجه الدكتور جمال تاج  خالص الشكر لإدارة المعهد القومي للاتصالات على تعاونهم المثمر والفعال لخدمة أبنائنا الطلاب من خلال توفير دورات تدريبية متنوعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

كما حث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة الإستفادة من التدريبات التي توفرها الجامعة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير أفضل بيئة تعليمية لطلابها، لتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد سيادته سعي الجامعة لخلق فرص تدريبية متميزة لابنائها الطلاب من خلال التعاون مع مؤسسات ومراكز تدريبية مرموقة لتأهيل أبنائها للمنافسة علي المستوي المحلي والدولي.

وجدير بالذكر أن التدريب يأتي في إطار البروتوكول المبرم بين الجامعة والمعهد والذي بدوره يسهم في تطوير المهارات العملية والفكرية للطلاب، كما أنه يساعدهم على اكتساب الخبرة العملية اللازمة في مجال تخصصهم.

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