عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تمبر، جابرييل ماجاليس، وليام ساليبا، مايلز لويس سكيلي.

خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد، جابرييل مارتينيلي.

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.