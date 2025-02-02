العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالمنيا

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إسعاف
إسعاف

 عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة شاب في احدي قري مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يتضمن عثور أهالي منشية جلال التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، على جثة شاب بجوار سور مدرسة في ظروف غامضة.

 

  
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين العثور على " أ.م" 15 عام ملقاه بجوار سور المدرسة في ذات القرية.


تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابوقرقاص المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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