نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 75.8%

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 75.8%. 
اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025 نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بني سويف

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بني سويف، وبلغت النسبة العامة للنجاح 75.87%، حيث تقدم للامتحان 64 ألف و812للنظامي، حضر منهم 64 ألف و330طالبًا للنظام. 

وتقدم لامتحان المنازل826حضر منهم 764 طالبًا، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 76.52  %. 

في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 83.3 %، بينما وصلت نسبة النجاح لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع إلى 88 %. 

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تهنئة محافظ بني سويف 

وهنأ محافظ بني سويف الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نُصب أعينهم، لا سيما  أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

المركز الأول 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بني سويف، ومن جهتها أوضحت أمل الهواري  وكيل الوزارة أن إدارة تعليم شرق بني سويف جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 81.74  %. 

  • ثم إدارة غرب بني سويف في المركز الثاني بنسبة 76.49%.
  • وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 76.06%.
  • وفي المركز الرابع إدارة سمسطا  بنسبة 76.02%.
  • وإدارة الواسطى في المركز الخامس بنسبة 75.84%.
  • وفي المركز السادس ببا 75.26 %.
  • وفي المركز السابع إدارة الفشن بنسبة 74.71%.
  • وفي المركز الثامن إدارة اهناسيا بنسبة 71.32%.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة بني سويف، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2024/2025،جرى عقدها في الفترة من 18 إلي 23 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 64ألف طاليبًا وطالبة تم توزيعهم على 320 لجنة على مستوى مدارس إدارات التعليم بالمحافظة.

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