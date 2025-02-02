انطلاق فعاليات معسكرإعداد القادة التجاريين بكلية التجارة بجامعة أسيوط



انطلقت فعاليات معسكر إعداد القادة التجاريين اليوم الأحد بكلية التجارة بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ والذي ينظمه نشاط إعداد القادة بإدارة رعاية الشباب بكلية التجارة، بالتعاون مع إتحاد الطلاب بالكلية

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية دور المعسكرات الطلابية في تنمية المهارات القيادية؛ لإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز قدراتهم في مختلف المجالات، مما يُسهم في تنمية المجتمع، ويعزز من دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة؛ مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على دعم كافة الأنشطة التي تنمي قدرات الطلاب القيادية، وخلق شخصيات قادرة على الإبداع.

وكما شهد افتتاح المعسكر، حضور الدكتور عبد الكريم أبو ليفة المنسق الأكاديمي لفريق ريادة الأعمال، والأستاذ عبد القادر مهران أمين الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطالب عبد الرحمن مصطفى رئيس الإتحاد بالكلية، ويستهدف المعسكر (300) طالب وطالبة من جميع الفرق الدراسية بالكلية

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى؛ أن المعسكر يتضمن العديد من الفعاليات، من خلال برامج تدريبية تتناول؛ ريادة الأعمال لتحويل الأفكار إلى مشروعات ناجحة، والمحاسبة بإستخدام (Excel) لإكساب مهارات تحليل البيانات، ولغة الأعمال، لتعزيز التواصل المهني في مجالات العمل المحلية والدولية؛ مؤكدًا أن التفوق الأكاديمي لايكفى بل أصبح الإبداع والتطبيق العملي مفتاح النجاح.

وأعرب الدكتور علاء عبد الحفيظ؛ عن خالص شكره، وتقديره لإدارة الجامعة بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي؛ لتقديم الدعم المستمر؛ لكافة الأنشطة الطلابية، وتوفير جميع الوسائل اللازمة لتحقيق النجاح، متمنيًا من الطلاب المشاركين الإلتزام طوال أيام المعسكر؛ من أجل تنمية مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية.

وأوضح الدكتور عبد الكريم أبو ليفة: أن المعسكر يهدف إلى؛ إكساب الطلاب مهارات عملية فى مجال ريادة الأعمال والمحاسبة ولغة الأعمال لتعزيز قدرتهم على المنافسة فى سوق العمل