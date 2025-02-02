مصدر طبي.. أستقرار حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق بالفيوم: وينفي ارتفاع عدد الوفيات

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موقع الحادث
موقع الحادث

صرح مصدر طبي مسؤل في مستشفي ابشواي المركزي، إن حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الجيلاني بمركز يوسف الصديق،بمحافظة الفيوم مستقرة، وإنه جار إجراء كافة الاشعات والتحاليل اللازمة لهم.

 

وأضاف المصدر الطبي في مستشفى ابشواي المركزي، أن مستشفى ابشواي المركزي استقبلت 13 مصاب، و3 حالات وفيات، وتم نقل حالتين إلى مستشفي الفيوم العام.
 

ونفي المصدر الطبي، ما تردد عن ارتفاع عدد الوفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات تنوعت بين كسور مختلفة وكدمات وسحجات مختلفة في أنحاء الجسم، وجروح في الوجه والجسم وتم إجراء الطوارئ اللازمة لهم لحين استكمال كافة الدعم الطبي لهم.


تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة صندوق محمله بالركاب، بطريق السياحي، بدائرة المركز، ووجود مصابين وجثتين.

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق، وذلك بسبب السرعه الزائدة وأختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في وفاة 3 أشخاص وأصابة 15 بكسور وكدمات، وسحجات متفرقة بالجسم.
 

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي ابشواي المركزي، ونقل المصابين إلى المسشفي ذاته لتلقي العلاج اللازم.


حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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