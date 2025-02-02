الزمالك يمطر شباك بالم هيلز بـ10 أهداف في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على بالم هيلز بنتيجة 10-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك كل من: "ياتوندي أتنوكي فاچوبي (ثلاثة أهداف)، وأيه إبراهيم (هدفين)، وعلياء عطا الله، ورقية مصطفى، وفدوى عصام، وحنين هشام، وميشلين يني نيكولا، بواقع هدفا لكل منهم".

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل عشرة أهداف، بجانب الظهور بمستوي فني وبدني متميز.

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ويقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديرًا فنيًا، محمود خميس مدربًا عامًا، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدربًا لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إداريًا، وإيمان محمد جمال طبيبًا".

الزمالك بالم هيلز

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