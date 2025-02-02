برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس محافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميًا.

وكان الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، قد قال في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن عمليات المراجعة والتدقيق تسير وفق ضوابط دقيقة لضمان منح كل طالب حقه، وتم عرض النتيجة على محافظ الدقهلية، واعتمادها رسميًا.

وتم الإعلان عن النتيجة منذ قليل، بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة، على أن تكون متاحة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمديرية وفي المدارس التابعة لكل إدارة تعليمية.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد جرت وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.