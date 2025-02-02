أحمد خطاب عن عروض أندية الدوري: سعيد مع فاركو.. ولا ألتفت لأي شيء آخر

الفجر الرياضي
أحمد خطاب
أحمد خطاب

كشف أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، موقفه من الرحيل عن النادي السكندري، بسبب وجود مفاوضات من بعض أندية الدوري.

أحمد خطاب يرد على عروض أندية الدوري

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أركز مع نادي فاركو وفي شغلي فقط، وأتشرف بالتواجد في منظومة فاركو، وأكن لهم التقدير ومدين لهم بالفضل، وطالما يحتاجوني فأنا معهم ولن ألتفت لأي شيء آخر.

وأضاف خطاب: الدعم الموجود من الجمهور والإعلام يمنحني الطاقة والاستمرار، وعانيت في البداية بعد تواجدي في المهمة الفنية والبعض قال إن فاركو رمى الفوطة حين توليت المسئولية، لأني لم أكن لاعبا كبيرا.

txt

فاركو: لم نطلب ضم لاعبين من الزمالك في صفقة محمود جهاد

txt

عاجل.. استفسار وحيد يفصل محمد شريف عن الانضمام للزمالك

وواصل مدرب فاركو: لم ألتفت لكل الحديث الذي قيل عني حين قيادتي لفاركو، وأحاول دائما أن أعمل وأن يكون اجتهادي وعملي هو من يتحدث عني.

وأكمل أحمد خطاب: كنا في وضع صعب الموسم الماضي، وكانت هناك معادلة صعبة للخروج من الوضع الصعب والتعبير عن لعبنا وطريقتنا.

واختتم المدير الفني لفاركو تصريحاته: اللاعبون صدقوا أنفسهم وأغلقنا على أنفسنا جيدا والتوفيق كان حليفنا خلال الفترة الماضية، بعد المجهود الكبير من الجهاز واللاعبين.

مواد متعلقة

مدرب فاركو: محمود جهاد مر بظروف نفسية صعبة بعد استبعاده من الأولمبياد

كريم رمزي: 3 خطوات من الأهلي لتعويض معلول حال عدم قيده في الشتاء

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ألف مبروك للناجحين في الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف: نجاح بنسبة 75.8%

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد