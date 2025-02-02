وكيل تعليم الفيوم يترأس اجتماع الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج

محافظات
بوابة الفجر

ترأس الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع الأمانة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، بحضور عدد من مسؤولي المديرية وفريق العمل من GIZ.

وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

حضر الأجتماع الأستاذ محمد عبدالسلام، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، والأستاذة سوسن مصطفى على، مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بالمديرية، كما حضر الاجتماع فريق العمل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الذي ضم الدكتور محمود بركة، والدكتور مصطفى شرف، والأستاذ أحمد جنيدي.

 

تم خلال الاجتماع مناقشة القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2024م بشأن تشكيل المجلس التسييري لنظام التعليم والتدريب المزدوج، بالإضافة إلى استعراض موقف تسليم العقود التدريبية للمدارس وتسكين الطلبة في المنشآت التدريبية، كما تم التطرق إلى الفرص المتاحة في المجالات الصناعية، التجارية، الفندقية، والزراعية، وكذلك التوسع الجغرافي في تطبيق نظام التعليم المزدوج.

أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على أهمية تحقيق التنمية المهنية والتثقيفية لدى طلاب التعليم الفني في المجالات المتنوعة مثل الملابس الجاهزة، والسياحة، والنباتات الطبية والعطرية. وأضاف أن هذه المجالات تعد من أهم القطاعات التي يمكن أن تساهم في تحسين فرص العمل والتنمية المستدامة في المجتمع المحلي بالفيوم، مشيرًا إلى ضرورة تدريب الطلاب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل بشكل فعّال.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية، لتطوير مهارات الطلاب في هذه المجالات الحيوية، وأكد أن التعليم الفني يجب أن يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويشمل تدريبًا عمليًا يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لفتح آفاق جديدة لطلاب التعليم الفني في مجالات العمل المختلفة، وذلك لتأهيلهم للوظائف المستقبلية في هذه القطاعات المبتكرة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير نظام التعليم الفني والتدريب المزدوج، بما يساهم في توفير فرص تدريبية متميزة للطلاب في مجالات متنوعة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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