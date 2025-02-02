تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

يستعد نادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره الاهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر الدوري المصري الممتاز

مودرن سبورت يعلن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي

و أعلن الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

خط الوسط: غنام محمد، علي زعزع، محمد هلال، محمد اميسي

هجوم: حسام حسن، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، طارق سيد، وليد علي، معتز زدام، عبد الله حافظ، محمود شعبان، ضياء السيد، علي فوزي، احمد يوسف