موعد الفصل الدراسي الثاني 2025.. مصادر تكشف لـ«الفجر» حقيقة التأجيل

الفصل الدراسي الثاني أصبح على الأبواب وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الحالي 2024 – 2025.

ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد الفصل الدراسي الثاني 2025 في ظل انتشار تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي عن إحتمالية تأجيل الترم الثاني من قبل وزارة التربية والتعليم.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2025

وحسب الخريطة الزمنية للعام الحالي المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وبعيدًا عن الأخبار المنتشرة بشأن انطلاق الدراسة في 15 فبراير 2025، فتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، وتستمر حتى شهر يونيو المقبل 2025.

حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 سيكون يوم السبت المقبل 8 فبراير 2025، وذلك لجميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 يوم 5 يونيو 2025، وبذلك سيكون إجمالي عدد أيام الدراسة الفعلية في الترم الثاني 2025 في المدارس 97 يوما بعد حذف أيام الجمع والاجازات الرسمية.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تأجيل الفصل الدراسي الثاني 2024 – 2025 ومد إجازة نصف العام حتى يوم 15 فبراير الجاري بدلًا من يوم 8 فبراير.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «الفجر»، أنه لا يوجد نية لوزارة التربية والتعليم في تعديل أو تغيير موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس 2025 لأنه الموعد المعتمد رسميا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025.

وأشارت المصادر إلى أن لا صحة إنطلاق الفصل الدراسي الثاني ليوم 15 فبراير المقبل بدلًا من يوم 8 فبراير، مؤكدًا أن الترم الثاني يبدأ يوم 8 فبراير، بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي 6 فبراير 2025.