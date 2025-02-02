خسارة جديدة.. مانشستر يونايتد يسقط على ملعبه أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
كريستال بالاس
كريستال بالاس

قاد ماتيتا نجم كريستال بالاس فريقه للفوز على مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي. 

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.

بدأ الشوط الأول متكافئا ومتعادلا من الجانبين، حيث شن كلا من مانشستر يونايتد وكريستال بالاس العديد من الهجمات على المرميين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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ترتيب الدوري الاسباني 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

وفي الشوط الثاني، سيطر لاعبو كريستال بالاس على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 64 عن طريق جين فيليب ماتيتا الذي أطلق تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء لتستقر في الجانب الأيمن لمرمى مانشستر يونايتد. 

واصل لاعبو كريستال بالاس هجماتهم على مرمى الشياطين الحمر حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الثاني عن طريق جين فيليب ماتيتا في الدقيقة 89 عندما أطلق تسديدة رائعة لتسكن الكرة الجانب الأيسر لمرمى المان يونايتد وينتهي اللقاء بفوز كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

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