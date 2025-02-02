نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يصل إلى موسكو غدا الاثنين





كشف مصدر فلسطيني اليوم الأحد، أن وفدا من حركة "حماس" بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق سيزور العاصمة الروسية موسكو يوم غد الاثنين

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال حول موعد زيارة وفد الحركة: "الزيارة ستكون يوم الاثنين"، مضيفا أن من المقرر إجراء مفاوضات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وفي نهاية يناير الماضي، أفادت الوزارة الروسية بأن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ناقش خلال اتصال هاتفي مع أبو مرزوق مصير المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف والمولود في دونباس مكسيم خاركين، اللذين تم احتجازهما من الأراضي الإسرائيلية في هجوم "طوفان الأقصى"، معربا عن اهتمام موسكو بالإفراج عنهما بشكل عاجل.

وفي وقت سابق، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله في أن يساعد الاتفاق بين إسرائيل و"حماس" على استقرار الوضع.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات روسية إيرانية: "لقد تطرقنا إلى مسألة التسوية في الشرق الأوسط في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بشأن وقف الأعمال العدائية في قطاع غزة، والذي بموجبه يجب إعادة الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى عائلاتهم".

وأضاف: "هذا الاتفاق فرصة لزيادة كبيرة في حجم المواد الغذائية التي يتم توفيرها لغزة والوقود والأدوية كما نأمل، وسيساعد في تخفيف الوضع الإنساني وتحقيق الاستقرار على المدى البعيد في هذا القطاع"