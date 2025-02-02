محافظ الفيوم يستقبل أسرة حارس حديقة الحيوان "ضحية الأسد"

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محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

أستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، أسرة المرحوم سعيد جابر، ضحية حادث الأسد بحديقة الحيوان، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فتحي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

 

قدم محافظ الفيوم، العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة جميعًا الصبر والسلوان.

 

وأكد الأنصاري، أن المحافظة لن تتوانى في مد يد العون لأسرة المرحوم سعيد جابر، وتلبية أي متطلبات للزوجة والأبناء، موجهًا وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء التدخلات الاجتماعية اللازمة لأسرة الفقيد، وسرعة إنهاء إجراءات تسوية المعاش، ودفع المصروفات الدراسية للأبناء لحين إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وكذلك التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز عروسة لنجلة الفقيد.  

 

خلال اللقاء، قام محافظ الفيوم، بتسليم أسرة الفقيد، مساعدات مالية وعينية من المحافظة، ومساعدات مالية مقدمة من المؤسسة الفرعية للتكافل، ومساعدات عينية مقدمة من جمعية الأورمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم محافظ الفيوم أسرة حارس أسرة حارس حديقة الحيوان ضحية حادث الأسد

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