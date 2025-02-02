165 معلم متقدم للعمل رئيس لجنة ومراقب أول بامتحانات الثانوية العامة 2025 بالفيوم

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أستقبل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، لجنة مقابلات رؤساء لجان الثانوية العامة بالفيوم في إطار الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة 2025.

 

وذلك بحضور، الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، وأعضاء لجنة المقابلات الشخصية بالوزارة، الأستاذ مصطفى يوسف، والأستاذة هبة حسني، بالإدارة العامة للامتحانات، والأستاذ إسماعيل مأمون بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذ أحمد عبدالمنعم بالإدارة العامة للشئون القانونية، والأستاذ محمد فتحي مدير عام التعليم العام، والأستاذ محمد عيد مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، والأستاذ عبدالتواب عبدالظاهر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية.

 

وقد تم عقد المقابلات الشخصية بمسرح مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على بغرب الفيوم، حيث تم اختيار أفضل العناصر من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل الذين سيتولون مسؤولية الإشراف على امتحانات الثانوية العامة للعام 2025 لضمان سيرها بشكل منظم ودقيق ومنضبط.

 

وبلغ عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم 165 متقدمًا للعمل (97 رئيس لجنة - 68 مراقب أول).

 

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على توفير أفضل العناصر المتميزة للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة، وضمان بيئة امتحانية مناسبة تضمن تكافؤ الفرص للطلاب وتحقيق العدالة والشفافية المطلقة أثناء الامتحانات.

 

 

 

 

 

 

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