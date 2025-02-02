معا لمجتمع أفضل بلا ادمان فى ندوة بأسيوط

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جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط مساء اليوم الأحد ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر إدمان المخدرات وطرق الوقاية منها وذلك تحت عنوان معا لمجتمع افضل بلا ادمان 


وجاء ذلك بحضور الشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط واللواء فريد الشويخ رئيس امانة الطوارىء والازمات والدكتورة حنان سعد الدين مدير فرع الاتحاد العربى للتدريب وتنمية الموارد بأسيوط والدكتور نادى سيد على مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتور عماد الدين شعبان استاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة أسيوط ونادر العسال منسق اللجنة  ورؤساء اللجان الفرعية واعضاء اللجنة 


وأشار الشيخ سيد عبد العزيز خلال كلمته إلى خطورة الإدمان على الفرد والمجتمع من منظور دينى فضلا عن الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة الإدمان بمختلف أنواعه موجها بضرورة تكثيف الجهود مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى للنزول إلى القرى والمراكز وتنفيذ برامج توعية للشباب بخطورة الإدمان وكيفية الوقاية منه والسبل المتاحة لمساعدة المدمنين على العلاج وتقديم المساعدة والدعم اللازم لهم 


وتحدث الدكتور عماد الدين شعبان عن رؤية علمية وتجارب عالمية ناجحة لتأهيل المتعافين من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية 


واستعرض الدكتور نادي سيد علي عبد الدايم خلال كلمته الادمان واثره علي الاسرة والمجتمع والجهود المبذولة للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة 


وتحدث اللواء فريد الشويخ عن اهمية رقابة الأسرة وخطورة الإدمان وانواعه مؤكدا ان التدخين هو بداية الانزلاق في طريق الادمان وضرورة تشديد الاسرة الرقابة علي الابناء والاصدقاء ومتابعتهم بصفة مستمرة وملاحظة تصرفاتهم التي قد تكون علامات تدل علي تعاطي المخدرات مثل كثرة النوم وشحوب الجلد والوجه لافتا إلى انتشار الإدمان بين الأطفال والمراهقين الأمر الذى يمثل خطورة كبيرة على المجتمع 


وفى نهاية الندوة تم تكريم المحاضرين واهدائهم الدروع وشهادات التقدير وتسليم شهادات المشاركة على الحضور 
 

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