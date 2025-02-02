انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بمنطقة مطروح الأزهرية

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الشيخ عبد العظيم
الشيخ عبد العظيم سالم في اللجان

 

انطلقت، مساء اليوم الاحد، اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية)، بمنطقة مطروح الأزهرية.
وحرص فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه فضيلة الشيخ شعبان عامر، مدير إدارة الفرع، لجان الاختبارات، بلجنة معهد بنين مطروح النموذجي، للاطمئنان على توفير المناخ الملائم للدارسين لأداء الاختبارات في هدوء ويسر دون وجود أى شكاوى من الاختبارات.

حيث يؤدي 185 دارس، الإختبارات اليوم في (مواد علوم القرآن - الصرف - التصوف)،بأربعة لجان امتحانية،  3 لجان بمدينة مرسي مطروح، ولجنة بمدينة الضبعة.

وتقام هذه الاختبارات في إطار دور الأزهر الشريف التعليمي والدعوي، وحرص فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة فضيلة الدكتور محمد الضويني؛ وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، ومتابعة الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

اختبارات الإدارة المركزية الدكتور هاني عودة الدكتور محمد الضويني العلوم الشرعية والعربية عبد المنعم فؤاد

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