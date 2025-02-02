234 متقدم للعمل مراقب أول ورئيس لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أستقبل الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لجنة مقابلات رؤساء لجان أمتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم، وذلك يوم الأحد 2 فبراير 2025م. 
 

وذلك في إطار الأستعدادات لأمتحانات الدبلومات الفنية لعام 2025.
 

حضر المقابلات محمد عبدالسلام، مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية، وأعضاء لجنة الإدارة المركزية لامتحانات التعليم الفني بالوزارة،  هند حمدي سيد، وحسن صاوي علي.

 

تم عقد المقابلات الشخصية بمسرح مدرسة التجارة للبنات في غرب الفيوم، حيث تم اختيار أفضل العناصر من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل، الذين سيتولون مسؤولية الإشراف على امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2025.

 

وقد بلغ عدد المتقدمين للمقابلات الشخصية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم 234 متقدمًا، منهم 117 رئيس لجنة و117 مراقب أول.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على اختيار أفضل الكوادر للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وشفافية عالية.

 

 

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