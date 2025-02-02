غدًا تُعلن النتائج.. مسابقة بورسعيد الدولية تختتم فعالياتها وتستعد لحفل توزيع الجوائز

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غدًا تُعلن النتائج..
غدًا تُعلن النتائج.. مسابقة بورسعيد الدولية تختتم فعالياتها

اختتمت اليوم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فعالياتها، باختبار المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية في فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة.

وصل إلى التصفيات النهائية 15 متسابقًا من مختلف دول العالم، وخضعوا للاختبار أمام لجنة تحكيم برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ المصري العالمي، إلى جانب نخبة من العلماء المصريين والأجانب. يجيب المتسابق عن ثلاثة أسئلة من النموذج الذي يختاره، وتُقيّمه اللجنة وفق معايير دقيقة، ويتم احتساب النتيجة إلكترونيًا لضمان الشفافية.


وتنعقد اللجنة العليا المنظمة للمسابقة عقب انتهاء المنافسات لاعتماد النتائج النهائية للفائزين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني – الفائزون، على أن يتم الإعلان عنها غدًا خلال حفل كبير يُقام بالمركز الثقافي، بحضور كبار رجال الدولة.

 

تُقام مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة.


انطلقت فعاليات المسابقة يوم الجمعة، 31 يناير 2025، بمشاركة متسابقين من 33 دولة، وتستمر حتى يوم الاثنين، 3 فبراير 2025، حيث يُقام الحفل الختامي وتُعلن فيه أسماء الفائزين وتوزع الجوائز.


تُعد مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني واحدة من أبرز المسابقات الدينية في العالم، إذ تسهم في تعزيز التلاوة والابتهال على مستوى عالمي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ القيم الروحية وتعزيز الروابط الثقافية بين شعوب العالم.

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