مدير «صحة الشرقية» يجتمع بالأطباء المسافرين لدعم مستشفيات شمال سيناء

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وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

عقد الدكتور الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع عدد من الأطباء وهم: «الدكتور محمود أحمد عماره، والدكتورة هبة مصطفى المنسي، والدكتور أحمد سامح جوهري»، قبل توجههم إلى محافظة شمال سيناء، لدعم تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات شمال سيناء، وذلك بديوان عام مديرية الشؤون الصحية بالزقازيق، بحضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء في هذه المهمة، مشددًا على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الرعاية الصحية وتقديم الدعم اللازم للمصابين والمرضى بالمستشفيات، كما استعرض توجيهات وزارة الصحة والسكان بشأن آليات العمل داخل مستشفيات محافظة شمال سيناء، وسبل التنسيق مع الفرق الطبية العاملة هناك لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة.


وأشار الدكتور هاني جميعة إلى أن الدعم يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لدعم القطاع الطبي بمحافظة شمال سيناء، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها أهالي قطاع غزة.

كما أعرب الأطباء المشاركون في هذا العمل عن إيمانهم الكامل بدورهم السامي والنبيل، واستعدادهم الكامل لأداء مهمتهم بكل تفاني وإخلاص.

الشرقية شمال سيناء

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