وكيل صحة الشرقية يترأس حملة على المنشآت الغذائية في ههيا

ترأس الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ههيا، يرافقه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والأستاذ علي بسيوني مراقب أول المديرية، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بههيا.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢٠٠ لتر زيت طعام لسوء التخزين، داخل مصنع لتعبئة الزيوت بمركز ومدينة ههيا، وتم سحب العينات اللازمة من الزيوت وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة ههيا، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.