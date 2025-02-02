محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%.

أعلنت محافظة بني سويف رسميًا نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث اعتمدها الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بنسبة نجاح بلغت 75.87%.

ويعكس هذا المعدل الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للوصول إلى مستويات تعليمية متقدمة، في ظل رؤية مصر 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم.

نسب النجاح وإحصائيات النتائج

بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في النظامي 64،812 طالبًا، حضر منهم 64،330، بينما تقدم لامتحان المنازل 826 طالبًا، حضر منهم 764.

وجاءت نسب النجاح في مختلف الفئات التعليمية كالتالي:

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%

الإعدادية العامة المهنية: 76.52%

الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين: 83.3%

الإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع: 88%

تهنئة المحافظ للطلاب وأولياء الأمور

حرص محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، على تهنئة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن هذا النجاح هو خطوة مهمة في مسيرتهم التعليمية.

كما أكد على ضرورة الاستمرار في بذل الجهد للحفاظ على التفوق، خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفق رؤية 2030.

الإدارات التعليمية وترتيب نسب النجاح

أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إدارة تعليم شرق بني سويف احتلت المركز الأول من حيث نسب النجاح، بينما جاءت باقي الإدارات على النحو التالي:

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 75.8%

إدارة شرق بني سويف – 81.74% إدارة غرب بني سويف – 76.49% إدارة ناصر – 76.06% إدارة سمسطا – 76.02% إدارة الواسطى – 75.84% إدارة ببا – 75.26% إدارة الفشن – 74.71% إدارة إهناسيا – 71.32%

تفاصيل سير الامتحانات

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف جرت في الفترة من 18 إلى 23 يناير الماضي، حيث تقدم للامتحانات أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 320 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل سلس وعادل.

تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة لتطوير العملية التعليمية في بني سويف، مع التطلع إلى تحقيق معدلات نجاح أعلى في المستقبل، بما يساهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.