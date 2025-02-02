محافظ الإسماعيلية: تنظيم الأسواق والالتزام بالأسعار أولوية أولى للدولة

محاف الإسماعيلية: التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وفق ضوابط ورقابة مستمرة

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة سير العمل في كافة المديريات الخدمية والوحدات المحلية وتحديد أوجه معوقات العمل، وذلك بحضور ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة انعقاد اجتماع شهري لمتابعة مجهودات كافة المديريات خلال الشهر الماضي والخطة المستهدفة للمديرية خلال الشهر الحالي مع ضرورة التنسيق والتعاون فيما بين المديريات هذا إلى جانب تحديد معوقات العمل؛ لبحث وتذليلها وإزالة أسبابها.

وأشار أكرم إلى ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع الغذائية، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، ووفق ضوابط منظمة لذلك مع ضرورة المتابعة المستمرة من الأجهزة الرقابية المشكلة من مديريات التموين والصحة والطب البيطري؛ للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيض بالسلع للمواطنين وتقديم منتج غذائي ذو جودة عالية، مشددًا على تطبيق الدليل الاسترشادي الموحد على كافة المحال التجارية والمنافذ الغذائية؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونوه أكرم إلى أنه جاري التوسع في إنشاء منافذ لبيع السلع والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين هذا إلى جانب التوسع في إقامة الأسواق المتنقلة لليوم الواحد في القرى النائية والعزب والتوابع؛ للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

مضيفًا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تعمل على التنسيق مع عدد من كبار تجار المحافظة لتخصيص يوم واحد لتخفيض أسعار السلع الغذائية وسيتم الإعلان على الصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية عن أيام تخفيض السلع للتجار بالمحافظة.

وفي قطاع الرعاية الصحية، تم الإشارة إلى أنه جاري عمل توسعات في مستشفى القصاصين، كما تم دعم وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي بعدد ١٣ سرير كما سيتم افتتاح قسم الرمد في مستشفى فايد، وافتتاح قسم باطنة وقسم المخ والأعصاب في مستشفى أبوخليفة المركزي.

كما سيتم إعداد خريطة صحية بالمحافظة لأكثر الأمراض المنتشرة في مناطق معينة وإعداد دراسة وأبحاث لكيفية الشفاء من تلك الأمراض.

وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع ثلاث صيدليات معتمدة خاصة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية؛ لتوفير الأدوية وجاري العمل على توصيلها إلى المرضى من كبار السن وقاطني القرى والمناطق النائية؛ للتسهيل والتيسير على المواطنين.

وخلال الاجتماع، تم الإشارة إلى أنه جاري افتتاح وتشغيل مدرسة الفاروق عمر ومدرسة القنطرة غرب الصناعية.

وفي قطاع الطرق، تم عرض مشروعات استكمال رفع كفاءة منطقة التمليك ومساكن الحرفي وإسكان مبارك وتركيب بلاط الإنترلوك بتلك المناطق بالإضافة إلى إنشاء شبكة التجفيف بمنطقة الكيلو 2 والانتهاء من إنشاء كباري المشاة بديل الصالات ورصف طريق بطول 500 متر بالمنطقة الحرة.

وفي قطاع الطب البيطري، تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية بمركز ومدينة التل الكبير، بجانب بدء الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام كما أنه جاري العمل على مشروع إنتاج البيض بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، يتم العمل على رفع كفاءة دور المسنين بالإسماعيلية كما يتم حصر مستحقي تكافل وكرامة من أجل استهدافهم والعمل على محو أمية من هم لا يجيدوا القراءة والكتابة وذلك تمهيدًا لإعلان أن محافظة الإسماعيلية خالية من الأمية.

كما تم الانتهاء من إنشاء حضانة نموذجية بقرية البياضية في مركز ومدينة القنطرة غرب على مساحة 720 متر وجاري استلامها، تمهيدًا لتشغيلها لخدمة أهالي القنطرة غرب، كما تم الانتهاء من تنفيذ الحضانة النموذجية قرية فنارة بنسبة ٧٥٪ وجاري إنشاء حضانة صديقة للبيئة بأبوصوير.

كما تم الانتهاء من الخطة الاستثمارية لإدارة المركز بأبوعطوة وجاري إجراءات نقل الإدارة من مدينة الإسماعيلية إلى مركز أبو عطوة لتقديم الخدمة لأهالي قرية أبوعطوة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه تم التنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني من أجل تكثيف المساعدات وتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع اللحوم بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدني وجاري إنشاء مطابخ لتقديم وجبات ساخنة ووجبات إفطار يوميًّا بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية خلال أيام شهر رمضان المعظم.

وفي مبادرة سكن كريم، تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، من أجل إنشاء "هدم وبناء جديد" لعدد 55 منزل في مركز ومدينة التل الكبير وتسقيف عدد 12 منزل في قرية نفيشة، وتم اختيار المنازل طبقًا للبحوث الاجتماعية وجاري التنسيق مع مجلس المدينة بينما يتم حصر مستحقي مبادرة سكن كريم في مركز ومدينة القنطرة شرق وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة المنازل المستحقة للتطوير أو رفع الكفاءة.

وأعلنت عن إطلاق عدد ٤ قوافل طبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع الأهلي خلال الشهر الجاري على أن يتم غدًا إطلاق قافلة طبية لمؤسسة راعي مصر بمدينة المستقبل.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إلى أنه جاري الإعداد لاحتفالية ليلة النصف من شعبان من مسجد مدينة المستقبل، بالإضافة إلى الإعداد لعدد من الندوات الدينية والأمسيات الإذاعية والثقافية خلال شهر رمضان المعظم.

وأضاف مدير مديرية العمل أن وحدة التدريب المتنقلة في مكتبة مصر العامة تعمل على تدريب الشباب وطلاب المدارس الفنية، وذلك ضمن مبادرة التدريب من أجل التشغيل.

موضحًا أنه جاري التنسيق والتعاون بين مديريات العمل والإسكان والتربية والتعليم لعقد دورات تدريبية لطلاب التعليم الفني في مجال التشييد والبناء، وذلك من خلال المشاريع المنفذة حاليًا في مديرية الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية اللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع القطاعات والمديريات الخدمية بصفة مستمرة لمتابعة الخطط الموضوعة وتنفيذها، بالإضافة إلى سرعة إيجاد حلول للمعوقات الطارئة من خلال التنسيق مع باقي الجهات، مشيرًا إلى أن فرق العمل والعمل الجماعي هما السبيل للنجاح والدفع بوتيرة العمل للأمام.