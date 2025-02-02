علاء عزت يقود يد مرتبط 2006 بنادي العبور للصعود لدور الثمانية في الدورى الممتاز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 أعلن نادي العبور الرياضي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك صعود فريق مرتبط 2006 لكرة اليد بنادي العبور الرياضي لدور الثمانية في بطولة الدورى الممتاز متصدرًا المجموعه لأول مره في تاريخ كره اليد بنادي العبور وذلك بعد الفوز على فريق أسيوط الرياضي بنتجه 30/31 في مجمعه 2006 والمقامة في أسيوط وقدم الفريق ملحمة قوية في الثلاث مباريات توجت بتصدر المجموعة.

وقال نادي العبور ألف مبروك للجهاز الفني: الكابتن علاء عزت حسن  رئيس جهاز، والكابتن سيد حسين  مدير فني، والكابتن محمد سامى مدرب، والكابتن محمود روسيا مدرب مساعد، والكابتن أحمد جمعة مدرب مساعد، والدكتور أحمد حسانين طبيب، والكابتن سامح حجاب إداري.

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وأضاف الكابتن علاء عزت حسن رئيس جهاز كرة اليد بنادي العبور الرياضي في تعليق له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك قائلا:ـ خطوة على الطريق الصحيح ودور ال 8 كأول للمجموعة، شكرا للجهاز الفني والطبى والإدارى، شكرا ك سيد حسين، شكرا ك محمد سامى، شكرا ك سوكس، شكرا ك روسيا، شكرا ك سامح فهيم، شكرا د احمد حسانين، وان شاء الله تعالى مربع ذهبي فى القادم.
 

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