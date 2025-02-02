صحة الإسماعيليه تنظم دورة تدريبية عن "الترصد والأمراض المعدية" للأطباء والصيادلة

اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن ختام الدورة التدريبية التى نظمتها إدارة التدريب بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائى،تحت عنوان "الترصد والأمراض المعدية" لعدد 22 من الأطباء والصيادلة بديوان مديرية الصحة والمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية.

وقالت الدكتورة ريم مصطفي، أن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص وزارة الصحه على رفع كفاءة الكوادر البشرية من الفرق الطبية وإطلاعهم على كل جديد،وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الإرتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

وحاضرت فيها دكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة،وتناولت مقدمة عن الوبائيات، نظام الترصد ( مفاهيم، اهداف، مؤشرات نظام الترصد الجيد، انواعه ) وشرح نظام الترصد الروتيني ونظام الترصد المبني علي الحدث،وخطوات تقصي التفشيات الوبائية وكيفية التعامل مع الاحداث الصحية وأهمية التواصل من أجل المخاطر،ووضع الفرضيات وتقييمها وإعداد تقرير بصورة جيدة عن التفشيات الوبائية.

كما تضمن التدريب تنفيذ ورش عمل عن كيفية نقل المعلومات وتداولها،وكيفية رسم المنحنى الوبائى بأنواعه وكذلك كيفية اتقان استخدام السرد الخطي للحالات بالأحداث الصحية،كما الامراض المعدية وخاصة الأمراض المستهدفة بالتطعيم،وطرق ومواعيد الإبلاغ عن الأمراض المعدية.