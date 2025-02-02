المادة بـ35 جنيها.. فتح باب التظلمات لنتائج الشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، في ضوء توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، عن فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في تقديم اعتراض على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025.

وفي هذا السياق، عقدت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اجتماعًا بحضور: عمر سيد، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ولبنى عويس، مدير إدارة شؤون الطلاب، ورؤساء لجان النظام والمراقبة لقطاعات الامتحانات المختلفة: حمدي فاروق، وهشام سالم، وعمرو الشرقاوي، المعاون الإداري.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يبدأ تقديم التظلمات يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، حتى الثلاثاء 18 فبراير، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا بديوان المديرية، مع تخصيص شباك لكل قطاع لتسهيل إجراءات التظلم، حيث يشمل قطاع (أ) إدارات: بني سويف، الفشن، الواسطى، بينما يضم قطاع (ب) إدارات: ببا، سمسطا، ناصر، إهناسيا.

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن الطالب أو ولي الأمر سيقوم بسداد رسوم قدرها 35 جنيهًا لكل مادة بخزينة المديرية، ثم ملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، كما تم تحديد مقرات مراجعة أوراق الإجابة، حيث تتم مراجعة قطاع (أ) بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع (ب) بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، مع توفير كافة التيسيرات لضمان سير العملية بسلاسة للطلاب وأولياء الأمور.