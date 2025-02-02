مصرع شخصان والقبض على أربعة وضبط مواد مخدرة متنوعة بقيمة 6 مليون جنية خلال حملة أمنية مكبرة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة أسيوط اليوم الأحد، من القضاء على شخصان، والقبض على أربعة أشخاص،من العناصر الاجرامية الخطرة بمحافظة أسيوط.

وفى البداية وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤرة إجرامية تضم عدد 6 عناصر شديدة الخطورة بمحاولة جلب وتهريب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهم

وتم إستهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى وحال إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين وضبط 4 آخرين، وضٌبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة 10 كجم آيس و4 كجم أفيون و5 أسلحة نارية و3بنادق آلية وخرطوش و2 فرد خرطوش وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة

وهذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية