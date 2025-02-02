رابط إلكتروني وتليفون.. طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم، وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية أن النتيجة ستكون متاحة من خلال عدة وسائل، لضمان سهولة الوصول إليها لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

طرق الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وفرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عدة طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، ليتمكن الطلاب وأولياء أمورهم من الاستعلام عنها بسهولة ويسر، وهي كالتالي:

- عبر الهاتف الأرضي: يمكن الاتصال على أحد الرقمين التاليين: 09000100 أو 09000111، والاستماع إلى التعليمات لمعرفة النتيجة.

- عبر الهاتف المحمول: يمكن إرسال رسالة إلى الرقم 5757، تتضمن رقم الجلوس، ليتم الرد بالنتيجة مباشرة.

- من خلال الإنترنت: يمكن الحصول على النتيجة عبر المحادثة الآلية على الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط التالي:

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية

سيتم إتاحة النتيجة مجانًا عبر الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة ابتداءً من يوم غد، حيث يمكن للطلاب إدخال رقم الجلوس عبر الرابط التالي للحصول على النتيجة، من هنا.

اعتماد النتيجة ونسب النجاح

اعتمد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، حيث بلغت نسبة النجاح 72.94%، مما يعكس مستوى أداء الطلاب في الامتحانات.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات 199،357 طالبًا وطالبة، بينما حضر منهم 195،316، ونجح 142،465 طالبًا وطالبة، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل المدارس والمعلمين لتحقيق أفضل النتائج.

نتائج الفئات الخاصة من الطلاب

لم تقتصر النتائج على الشهادة الإعدادية العامة فقط، بل شملت أيضًا نتائج الفئات الخاصة، والتي جاءت على النحو التالي:

- نتيجة طلاب الصم وضعاف السمع: سجلت نسبة نجاح بلغت 96.9%، مما يعكس توفير بيئة تعليمية ملائمة لهم.

- نتيجة طلاب المكفوفين: بلغت نسبة النجاح 86.5%، وهو مؤشر إيجابي على دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

- نتيجة طلاب المدارس الدولية: سجلوا نسبة نجاح مرتفعة وصلت إلى 94.43%، مما يعكس تفوقهم الأكاديمي.

- نتيجة طلاب الإعدادية المهنية: حققوا نسبة نجاح بلغت 86.09%، مما يشير إلى كفاءة البرامج المهنية المقدمة لهم.

- نتيجة طلاب الإعدادية الرياضية: كانت نسبة النجاح 58.59%، وهو ما يظهر تحديات هذه الفئة التي تجمع بين الدراسة والتدريب الرياضي.

تعليمات مهمة للطلاب وأولياء الأمور

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة تحري الدقة عند الاستعلام عن النتيجة، واستخدام الوسائل الرسمية المعلنة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

كما شددت على أن النتيجة ستكون متاحة مجانًا عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة ابتداءً من الغد، داعية الطلاب الذين يواجهون أي صعوبات في الاستعلام إلى التواصل مع الإدارة التعليمية التابعين لها للحصول على الدعم اللازم.