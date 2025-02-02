تعرف على لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بمهرجان الإسماعيلية

محافظات
مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية الدولي

اعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة في دورته الـ26، والتي تُقام في الفترة من 5 إلى 11 فبراير الجاري.

يرأس اللجنة جان ماري تينو من الكاميرون، وهو مخرج أفلام تسجيلية مرموق، قدّم على مدى خمسة وثلاثين عامًا مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تناولت القضايا الاجتماعية في إفريقيا خلال الحقبتين الاستعمارية وما بعدها. يتميز بأسلوبه الشخصي في معالجة قضايا العرق والهوية والتاريخ الأفريقي، ونال إنتاجه تقديرًا عالميًا في أبرز المهرجانات السينمائية، من برلين إلى تورونتو، كما حظي بمكانة أكاديمية مرموقة تُوجت بعضويته في لجنة الأوسكار للأفلام الوثائقية عام 2017.

وتضم اللجنة في عضويتها نادين صليب من مصر، وهي مخرجة تمتلك خبرة تتجاوز ستة عشر عامًا في مجال السينما. حققت نجاحًا كبيرًا مع فيلمها الوثائقي الطويل الأول "أم غايب"، الذي حصد جوائز عالمية، وتعمل حاليًا على تطوير فيلمها الروائي الطويل الأول "الأرض البعيدة"، إلى جانب التدريس في عدة مؤسسات تعليمية.

كما يشارك في اللجنة رودريجو برن من البرازيل، وهو منتج ومبرمج أفلام مقيم في مصر، والمؤسس المشارك لمنصة الأفلام المستقلة "قبلة في الصحراء"، وهي تجمع مقره القاهرة مكرّس لدعم صانعي الأفلام الناشئين. منذ عام 2024، يشغل رودريجو منصب مدير الاتصال في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. تستند مساعيه الأكاديمية والمهنية إلى تركيزه العميق على نماذج الإنتاج والمناهج التربوية المتجذرة في واقع دول الجنوب العالمي، وهو أيضًا عضو هيئة التدريس في برنامج الأفلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وباحث دكتوراه في جامعة أمستردام.
يذكر أن المهرجان يقيمه المركز القومي للسينما سنويًا، ويُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي، الذي انطلقت أولى دوراته عام 1991، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يتميز بتركيزه على الأفلام التسجيلية والقصيرة، مما يجعله منصة بارزة للأعمال ذات الطابع الفني المتميز، وداعمًا رئيسيًا للمواهب الجديدة في مجال السينما.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الأفلام التسجيلية

مواد متعلقة

أبو الغيط: التهجير يُمثل خطرًا وجوديًا على القضية الفلسطينية.. ويؤكد: ليس شرطًا لتحقيق إعادة الإعمار إفراغ غزة

نائب وزير الاسكان يلتقي مسئولي إحدي الشركات المتخصصة فى أنظمة معالجة الصرف الصحى المتقدمة

عاجل- نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس (ظهرت الآن)

زيلينسكي يعترف بهول الخسائر التي تكبدتها قوات كييف

تعازي مصرية.. التفاصيل الكاملة حول طائرة جنوب السودان

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد