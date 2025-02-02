خادم الحرمين الشريفين يُعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح

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الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز - أرشيفية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ــ رحمه الله ـ.
وقال الملك الفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الدعيج الإبراهيم الصباح ــ رحمه الله ــ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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