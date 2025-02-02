نعيم قاسم: تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين يوم الأحد 23 فبراير الحالي

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بوابة الفجر



أعلن أمين عام "حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن موعد تشييع الأمينين العامين الراحلين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، هو يوم الأحد 23 فبراير 2025.

وأبرز ما جاء في كلمة  نعيم قاسم حول التطورات في جنوب لبنان وتشييع نصر الله: "

- شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله استشهد في وقت كانت الظروف صعبة ولم تكن هناك إمكانية للتشييع.
- الشهيد السيد حسن نصر الله استحوذ على قلوب الأمة والعالم واستطاع أن يكون رمزًا ونموذجًا وأيقونة حقيقية.
- ارتأينا أن يكون التشييع يوم الأحد 23 فبراير 2025.
- سيتم في التشييع نفسه السيد هاشم صفي الدين بصفة أمين عام لأننا بعد 4 أيام أنجزنا انتخابه أمينا عاما.
- السيد هاشم صفي الدين استشهد كأمين عام.
- شعار التشييع سيكون "إنا على العهد".
- ندعو إلى عدم إطلاق النار لا في التشييع ولا قبله ولا في أي مكان وهذا العمل منكر وأذية للناس".

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله مع قياديين آخرين بضربة جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية، وتبع ذلك حرب استمرت نحو شهرين بين "حزب الله" وإسرائيل.

ومساء يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لـ "حزب الله" اللبناني، هاشم صفي الدين، خليفة حسن نصر الله، ونعاه "حزب" الله اللبناني رسميا بعد يوم من ذلك

اغتيال رئيس المتحدث باسم المجلس التنفيذي بيروت الجنوبية هاشم صفي الدين جنوب لبنان حزب الله اللبنان
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