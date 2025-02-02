مدرب فاركو يعدد مميزات محمود جهاد: سيكون نجم الزمالك الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو، عن إمكانيات محمود جهاد لاعب الفريق السابق وصفقة الزمالك الجديدة، معددا مميزاته في الملعب

وقال أحمد خطاب، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: محمود جهاد لاعب كبير رغم صغر سنه، ويتميز بطموحه المستمر وباجتهاد في الملعب، بجانب أخلاقه العالية وأدبه.

وأضاف خطاب: محمود جهاد تأثر بعد عدم انضمامه لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، لكن دعمته وأخبرته أن مكانه سيكون المنتخب الأول.

وعن إجادته في الملعب، أكد أحمد خطاب يمتلك مميزات كبيرة ومرونة ويجيد اللعب في أكثر من مركز موضحا أنه سيكون نجم الزمالك الأول.

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وأكمل مدرب فاركو: محمود جهاد يطور من نفسه دائما دفاعيا وهجوميا ومتأكد أنه سيفيد الزمالك جيدا.

واختتم أحمد خطاب: محمود جهاد لديه القدرة على اللعب في كل منطقة بوسط الملعب، سواء الوسط الدفاعي في مركز 6 وبناء الهجمات، أو المشاركة في مركز 8 والمنطقة الأمامية مع منحه أدوارا أكثر هجومية.

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