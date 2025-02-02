عاجل | نجاح كبير لطلاب الإعدادية بالدقهلية بنسبة 89.4%.. ألف مبروك!

عاجل | محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%.. رابط الاستعلام والدرجات بالتفصيل

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عاجل | محافظ الدقهلية
عاجل | محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نج

اعتمد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح 89.4%، وسط فرحة كبيرة بين الطلاب وأولياء الأمور.

 إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025

أوضح الدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126،294 طالبًا وطالبة، في حين نجح 112،937 طالبًا وطالبة، أي أن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي يعكس نجاحًا كبيرًا هذا العام.

تهنئة من المحافظ للطلاب الناجحين

 

وجه محافظ الدقهلية التهنئة القلبية لجميع الطلاب الناجحين والمتفوقين، مشيدًا بجهودهم طوال الفصل الدراسي، كما أعرب عن تقديره لأولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، وأشاد بدور مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمعلمين في تحقيق هذه النسبة المرتفعة من النجاح.

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عاجل- محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%

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عاجل- نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس (ظهرت الآن)

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عاجل | محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%

 توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول

 

  • اللغة العربية: 40 درجة
  • اللغة الإنجليزية: 30 درجة
  • الرياضيات: 30 درجة
  • الدراسات الاجتماعية: 20 درجة
  • العلوم: 20 درجة

 كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2025؟

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية فور ظهورها.

بعض النصائح للتعامل مع النتيجة بشكل إيجابي:

1. التحلي بالهدوء والثقة بالنفس

  • لا تدعي القلق يسيطر عليكِ، فالمستقبل لا يتوقف على هذه النتيجة فقط.
  • تذكري أن النجاح الحقيقي يعتمد على التعلم المستمر والاجتهاد.

2. الاطلاع على الدرجات وتحليلها

  • قومي بمراجعة درجاتكِ في كل مادة وفهم نقاط القوة والضعف لديكِ.
  • إذا حصلتِ على درجات أقل من المتوقع، لا تيأسي، بل حددي الأسباب وابحثي عن طرق للتحسين.

3. عدم المقارنة بالآخرين

  • لكل طالبة قدراتها الخاصة، فلا تقارني نفسكِ بزميلاتكِ، بل اجتهدي لتطوير نفسكِ.

4. الاحتفال بالإنجازات الصغيرة

  • مهما كانت النتيجة، احتفلي بجهودكِ التي بذلتِها طوال الفصل الدراسي.
  • حتى لو لم تحققي الدرجة التي كنتِ تطمحين إليها، فهناك دائمًا فرصة للتحسين في المستقبل.

5. التخطيط للخطوة القادمة

  • إذا كانت النتيجة جيدة، استمري في العمل الجاد للحفاظ على التفوق.
  • إذا كانت النتيجة أقل من المتوقع، ضعي خطة لتحسين مستواكِ في المواد التي تحتاجين فيها إلى تقوية.

6. استشارة المعلمين وأولياء الأمور

  • تحدثي مع معلميكِ لمعرفة كيفية تحسين أدائكِ في المستقبل.
  • ناقشي الأمر مع والديكِ، فدعمهم سيساعدكِ على تجاوز أي صعوبات.

7. التفكير بإيجابية والاستعداد للمستقبل

  • تذكري أن هذه النتيجة ليست نهاية الطريق، بل هي محطة في رحلة التعلم.
  • استعدي للفصل الدراسي التالي بعقلية إيجابية وعزيمة قوية لتحقيق الأفضل.
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