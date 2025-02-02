نقيب البيطريين بالفيوم على صفحته الشخصية.. تأمين حدائق الحيوان طرق بدائيه مر عليها قرن من الزمان.. واحنا بنقفل ونفتح أبواب الشقق والأبراج بالكهرباء

نشر الدكتور علي سعد، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة الفيوم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، منشور بخصوص الواقعة التي شهدتها حديقة الحيوان بمحافظة الفيوم، بعدما التهم أسد غاضب، الحارس الخاص ببيت الأسود أثناء عمله، حيث وجه نقيب الأطباء البيطريين رسالة للإدارة المركزية لحدائق الحيوانات قائلًا: السادة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان،طرق بدائية مر عليها قرن من الزمان.. ونحن الآن في شققنا بنقفل ونفتح أبواب الشقق والأبراج بالكهرباء من خلال شاشة الإنتركوم.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، أن واقعة مصرع عم سعيد حارس حديقة الحيوان بالفيوم، لا بد أن نستفيد منها، والدروس المستفادة من هذه الواقعة حتى لا نكرر عم سعيد تاني وتالت بالفيوم وخارجها.



وأكد نقيب البيطريين إنه لا بد من إعادة النظر فى كامل المنظومة إداريًا وفنيًا، ولا بد من الإستعانة بكوادر الحياة البرية بدلا من تهميشهم وتنصيب أشخاص لا تعرف معنى الحياة البرية ولا الإتفاقية الخاصة بها إتفاقية (السايتس) ولا قائمة الحيوانات التي تتضمنها الإتفاقية ولا بنودها، حتى اللجان العلمية يحضرها غير متخصصين، مش عيب نتعلم من أخطائنا، من كوارثنا حتى لاتتكرر، وعلى رأى المثل أعطي العيش لخبازه.

وتسائل نقيب البيطريين هل نبدأ من الآن لنواكب الدول المتحضرة، مافيش حد يقول مافيش إمكانيات. لأ فيه، بدليل البدلات والمكافأت والجهود الغير عادية التي تصل إلى الملايين.

مضيفا مش عيب نعترف أن هناك قصور وإهمال في المتابعة والصيانة مش في حدائق الحيوان بل في الكثيرمن مجالات الطب البيطري.

وأن أبسط مثال مافيش زناقات لحماية الطبيب أثناء عمله وقيامه بالتحصينات والموجود منها متهالك.

مشيرا يارب نتعلم من أخطأنا ونبدأ نراجع ملفاتنا ولعل حادثة عم سعيد تكون الأخيرة قبل فوات الأوان وتكون الكارثة خارج عرين الأسد، وأحنا شفنا الكارثة والأسد داخل عرينه داخل قفصه داخل محبسه فما بالكم لو كان حرا طليقا لا قدر الله هاتكون الكوارث بالجملة.

وقدم النقيب عدة حلول منها، ياريت من ضمن التطوير يكون هناك مع كل حارس حب أن مفترس سلاح ناري ويتم تدريب الحارس على استخدامه ومتى يستخدمه بعد أختيار حارس معافى بدنيا وصحيا ونفسيا وسلوكيا مع توفير سلاح بداخل الحديقه للطوارئ، توفير مسدس التخدير.

وضع تعليمات صارمه لعدم القيام لأي من العمال داخل الحديقة بالعمل الفردي ودون تصريح من رئيسه المباشر

أى تعامل مع الحيوانات المفترسه لا بد أن يكون من خلال لجنة مكونة من فردين أو ثلاثة على الأقل حتى يكون هناك تأمين كامل للحيوانات المفترسه والعمال وأيضا لرواد الحديقة، وأن تكون هناك صيانة دورية على كل المعدات والأبواب والأجهزة داخل الحديقة ومراقبتها بصفة مستمرة.

وختاما ادعو الله بالرحمه والمغفره لعم سعيد.

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