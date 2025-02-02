بسبب خطأ أدى لرسوب الطلاب.. مجازاة كنترول وإدارة مدرسة ثانوي ببني سويف

محافظات
أمل الهواري وكيل
أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

قررت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم مجازاة مسؤولين بمدرسة ثانوية بالخصم من راتبهم، وذلك بسبب خطأ فني في رصد الدرجات بالصفين الأول والثاني الثانوي، نتج عنه رسوب الطلاب بالفصل الدراسي الأول.

 

وقررت وكيل تعليم بني سويف معاقبة رئيس الكنترول بمدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية، بخصم 10 أيام من الراتب، و5 أيام من الراتب لمدير المدرسة، و5 أيام لكل عضو من أعضاء الكنترول بالمدرسة، وذلك بعد مراجعة شاملة للنتائج، حيث تبين وجود خطأ فني في رصد الدرجات، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان دقة النتائج وحفظ حقوق الطلاب.

 

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في بيان صادر عن إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، "جرى إعادة تقدير الدرجات مرة أخرى، والتأكد من صحتها من خلال مراجعة دقيقة، قبل أن يتم الإعلان عن النتيجة بعد تدقيقها بشكل نهائي، حيث إن التحقيقات مستمرة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلًا، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالدقة في هذا الشأن".

 

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد تقريرا من الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن الإجراءات التي اتخذتها المديرية، حيال الأخطاء التي وقعت أثناء إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة إهاب اسماعيل، والتي تضمنت مجازاة المختصين بالكنترول وإدارة المدرسة.

 

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاواهم (تفاصيل)

إجراءات جديدة للقضاء على قوائم انتظار تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

احمد دسوقي.. يكتب: «علي معلول» إرث خالد في تاريخ النادي الأهلي

نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء التعريفي لمشروع لدعم المزارعين والمرأة

بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بنى سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.8%

محافظ بني سويف يشدد على تبسيط إجراءات التصالح بمركز تكنولوجي بالفشن

محافظ بني سويف يتفقد مخازن السلع التموينية والمخابز البلدية بالفشن

محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاواهم (تفاصيل)

إجراءات جديدة للقضاء على قوائم انتظار تسنين سواقط قيد الميلاد ببني سويف

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

وكيل تعليم بني سويف تتابع سير أعمال التصحيح والكنترول للشهادة الإعدادية

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- دنيا بطمة تحتفل بإطلاق سراحها ومغادرتها السجن (التفاصيل)

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد