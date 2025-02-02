محمود جابر مديرا لمديرية التربية والتعليم باسوان

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مبنى مديرية التربية
مبنى مديرية التربية والتعليم باسوان

أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم كتابا دوريًا بشأن حركة تنقلات للسادة مديرى مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية،
كما تضمنت الحركة تعيين المهندس محمد فؤاد محمد عبد الهادي الرشيدي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
وتعيين الدكتور محمود جابر محمود بدوي مديرا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لمدة عام، أو لحين شغلها بالطرق القانونية المقررة.
وتضمن القرار أيضا إنهاء تكليف  منال عبدالوهاب محمد من تسيير مهام وظيفة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، وعودتها لوظيفتها بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر.

التربية والتعليم بأسوان الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على مستوى الجمهورية وكيل مديرية التربية والتعليم

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