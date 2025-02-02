بالثلاثة.. الأهلي يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول

انتهت الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة من طرف واحد ليعود من جديد لمصالحة الجماهير.

سجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت.

وعقب ١٠ دقائق أضاف إمام هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث ليضاعف الحصيلة لثلاثية.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.