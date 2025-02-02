بالثلاثة.. الأهلي يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول

الفجر الرياضي
جراديشار
جراديشار

انتهت الان أحداث  الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة من طرف واحد ليعود من جديد لمصالحة الجماهير.

سجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت.

وعقب ١٠ دقائق أضاف إمام هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث ليضاعف الحصيلة لثلاثية.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 
‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس. 
‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.

أحداث الشوط الأول مباراة الأهلي ومودرن سبورت

مواد متعلقة

شبانة: غياب مفاجىء لـ جراديشار في الأهلي

بالفيديو.. هدف جراديشار لـ الأهلي أمام مودرن سبورت

الأكثر قراءة

شاهد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × أرسنال بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة مانشستر سيتي وأرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- غدير صيام تروي أسرارًا جديدة عن زوجها الشهيد محمد الضيف: من مشجع أهلاوي إلى قائد عسكري ومتابع دائم للمحقق كونان ( التفاصيل النادرة)

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الشتاء؟ نصائح للعناية بالبشرة خلال الطقس البارد

كيف تؤثر التغيرات الجوية على الصحة النفسية؟ نصائح للحفاظ على صحتك النفسية في الطقس البارد