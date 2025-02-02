حريق بأحد الفنادق بإدفو.. وتقديم الرعاية الطبية لـ 7 حالات إختناق

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود إحتواء حريق أحد الفنادق بوسط مدينة إدفو، والذى نجحت فرق الحماية المدنية بمعاونة المواطنين فى السيطرة على الحريق بعد الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، و20 سيارة إسعاف، فى حين تم نقل 7 حالات مصابة بإختناق إلى مستشفى النيل نتيجة تعاملهم المباشر مع الحريق من بينهم 4 من رجال الحماية المدنية و3 مواطنين، لتلقى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة حيث أن تم خروج معظمهم، والباقى حالتهم مستقرة

فيما أكد المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ أثناء المتابعة الأولية لجهود إحتواء الحريق من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة، والعميد وسام طلعت المستشار العسكرى للمحافظة على أنه جارى عملية التبريد بعد إخماد الحريق، والوصول لأعلى نقطة فوق المبنى الذى به الفندق

لافتًا إلى أنه تم إخلاء المبنى من النزلاء والعاملين فيه بالكامل فى وقت قياسى وهو الذى ساهم فى الحد من الإصابات أو خسائر فى الأرواح.